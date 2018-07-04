Випуск 15.45 4 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 4 липня. Ключові з них:
– відпочинок в таборі на Київщині завершився для 8-річної дівчинки комою, за її життя борються лікарі Охматдиту, дитина отруїлась йогуртом;
– лише за тиждень чистки контейнерів одеської митниці доходи в бюджет зросли на півмільярда гривень;
– 8-10 років тюрми за скоєну п’яним водієм аварію з важкими наслідками, депутати ухвалили законопроект у першому читанні.
2018-07-04
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