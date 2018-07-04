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Випуск 15.45 4 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 4 липня. Ключові з них:

– відпочинок в таборі на Київщині завершився для 8-річної дівчинки комою, за її життя борються лікарі Охматдиту, дитина отруїлась йогуртом;

– лише за тиждень чистки контейнерів одеської митниці доходи в бюджет зросли на півмільярда гривень;

– 8-10 років тюрми за скоєну п’яним водієм аварію з важкими наслідками, депутати ухвалили законопроект у першому читанні.

 

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