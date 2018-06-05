Випуск 15.45 5 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 5 червня. Ключові з них:

– Ситуація на Сході: за минулу добу російські окупанти 30 разів прицільно обстріляли позиціях наших бійців.

– Суд Нідерландів заарештував активи Газпрому, задовольнивши вимогу Нафтогазу.

– Євросоюз намагатиметься ширше використовувати електроенергію, аби скоротити шкідливі викиди на 95 %.

Опубліковано Червень, 05 в 16:54



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