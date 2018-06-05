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Випуск 15.45 5 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 5 червня. Ключові з них:

– Ситуація на Сході: за минулу добу  російські окупанти  30 разів прицільно обстріляли  позиціях наших бійців.

– Суд Нідерландів заарештував активи Газпрому, задовольнивши вимогу Нафтогазу.

– Євросоюз намагатиметься ширше використовувати електроенергію, аби скоротити шкідливі викиди на 95 %.

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