Випуск 15.45 5 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 5 липня. Ключові з них:
– Олег Сєнцов вперше після вироку 2014-го зустрівся з двоюрідною сестрою. Факти згадають й інших політвязнів Кремля;
– з новим імям в нове життя – Фатки вирушили в Горішні Плавні, місто яке 2 роки тому зявилося на місці Комсомольська;
– без жодних стандартів і стереотипів форми тижня моди в Парижі – сьогодні дім Валентино.
2018-07-05
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