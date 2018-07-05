Випуск 15.45 5 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 5 липня. Ключові з них:

– Олег Сєнцов вперше після вироку 2014-го зустрівся з двоюрідною сестрою. Факти згадають й інших політвязнів Кремля;

– з новим імям в нове життя – Фатки вирушили в Горішні Плавні, місто яке 2 роки тому зявилося на місці Комсомольська;

– без жодних стандартів і стереотипів форми тижня моди в Парижі – сьогодні дім Валентино.

Опубліковано Липень, 05 в 16:58



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