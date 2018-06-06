Випуск 15.45 6 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 6 червня. Ключові з них:

– Володимир Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

– Навчальний рік завершився та скандали довкола приміщень шкіл тривають.

– Він домігся зниження податків на ввезення еклектрокарів і постійно дбає про енергоефективність – фіналіст телепроекту Нові лідери.

Опубліковано Червень, 06 в 17:21



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.