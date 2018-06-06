Випуск 15.45 6 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 6 червня. Ключові з них:
– Володимир Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.
– Навчальний рік завершився та скандали довкола приміщень шкіл тривають.
– Він домігся зниження податків на ввезення еклектрокарів і постійно дбає про енергоефективність – фіналіст телепроекту Нові лідери.
2018-06-06
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