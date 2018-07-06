Випуск 15.45 6 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 15.45 6 липня. Ключові з них:
– на рівненському військовому полігоні від вибуху міномета Молот загинули 3 військових. Міноборони наголошує на недотриманні правил безпеки;
– уряд змінив правила нарахування субсидій;
– на Канарських островах завершились світові змагання з екстримального вінд-серфінгу, першість у нідерландця Твена і британки Зари, їй 51.
2018-07-06
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