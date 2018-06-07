Випуск 15.45 7 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 7 червня. Ключові з них:
– Україна зробила важливий крок на шляху демократії завдяки наполегливості Заходу та міжнародних кредиторів, закон про створення найвищого антикорупційного суду ухвалено, пряме включення з ради.
– Бореться за звання найкращого у світі, український танковий взвод 14 окремої механізованої бригади – репортаж із міжнародних змагань Сильна Європа.
– Її фільми були не для всіх, та хто їх розумів – відкривав для себе нові сенси і нові фарби життя, пішла з життя Кіра Муратова, легендарний режисер і сценарист.
2018-06-07
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