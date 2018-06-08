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Випуск 15.45 8 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 8 червня. Ключові з них:

– Субсидії й надалі даватимуть, та контроль за їхнім використанням посилять – прем’єр-міністр відповідав на запитання депутатів.

– Фельдшер на скутері – це не фантазії, а результат децентралізації Вакулівської об’єднаної територіальної громади на Дніпропетровщині.

– Навудити риби серед потужних північних вітрів, побачити фьорди і побути з грізною природою на самоті- знімальна група Фактів побувала на справжній риболовлі у відкритому морі Норвегії.

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