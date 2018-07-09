Випуск 15.45 9 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 15.45 9 липня. Ключові з них:

– e Брюсселі стартував саміт Україна – ЄС. Уже вдалось домовитись про гроші на безпеку наших доріг;

– нові версії трагедії на Рівненському полігоні. Військовий прокурор вважає, що не правильно зарядилим міномет;

– як нас змушують купувати зайве і обманюють з цінами! Факти дізнались секреті способи маніпуляції маркетологів.

Опубліковано Липень, 09 в 16:45



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.