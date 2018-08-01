Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 18.45 1 серпня/

Випуск 18.45 1 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 1 серпня. Ключові з них:

– Масове отруєння шаурмою у Києві. Вже 70 людей у лікарні. Шаурму продавали біля cтанцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.

– Адвокати Януковича навмисно зривають засідання суду. Під час дебатів вони просто покинули залу засідань.

– Пол Манафорт приховав прибутки, які отримав від Януковича та Партії  регіонів, бо це було умовою самих замовників. Йдеться про 60 млн доларів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 15.45 1 серпня
Випуск 12.45 1 серпня
Випуск 8.45 1 серпня
Факти. Спорт. 1 серпня
Випуск 7.45 1 серпня
Випуск 7.15 1 серпня
Випуск 6.45 1 серпня
Випуск 21.10 31 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка