Випуск 18.45 10 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 10 липня. Ключові з них:

– чому вказали неправильну швидкість та куди зникла нарколог, яка перша взяла аналіз у Зайцевої. У Фактах – останні новини у справі харківської ДТП;

– табір на Київщині, де отруїлося 12 дітей, – закривають! Те, що виявила експертиза – шокує навіть фахівців;

– сьогодні в Києві президент і сотні людей прощались з героєм україни – Левком Лук’яненком.

Опубліковано Липень, 10 в 19:20



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