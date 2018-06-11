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Випуск 18.45 11 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 11 червня. Ключові з них:

– Президент підписав закон про антикорупційний суд, коли і як його сформують.

– На Луганщині загострення – одна вирва, за кілька метрів інша, бойовики гатили досить рясно. За дві години випустили щонайменше 15 снарядів.

– Життя серед курячих трупів. Хто влаштував на Київщині пташиний цвинтар і як живеться мешканцям навколишніх сіл.

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