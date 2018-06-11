Випуск 18.45 11 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 11 червня. Ключові з них:
– Президент підписав закон про антикорупційний суд, коли і як його сформують.
– На Луганщині загострення – одна вирва, за кілька метрів інша, бойовики гатили досить рясно. За дві години випустили щонайменше 15 снарядів.
– Життя серед курячих трупів. Хто влаштував на Київщині пташиний цвинтар і як живеться мешканцям навколишніх сіл.
2018-06-11
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