Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 18.45 12 червня/

Випуск 18.45 12 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 12 червня. Ключові з них:

– Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілись. Чи вдалось домовитись про ядерне роззброєння та аналіз поведінки за жестами лідерів.

– Наші танки і БМП відігнали ворога від позицій, останні новини з передової.

– Бортницька станція аерації загрожує забруднити усю Київську область. Дамбу може прорвати і нечистоти підуть у воду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 15.45 12 червня
Випуск 12.45 12 червня
Факти. Спорт. 12 червня
Випуск 8.45 12 червня
Випуск 7.45 12 червня
Випуск 7.15 12 червня
Випуск 6.45 12 червня
Випуск 21.10 11 червня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка