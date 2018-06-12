Випуск 18.45 12 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 12 червня. Ключові з них:

– Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілись. Чи вдалось домовитись про ядерне роззброєння та аналіз поведінки за жестами лідерів.

– Наші танки і БМП відігнали ворога від позицій, останні новини з передової.

– Бортницька станція аерації загрожує забруднити усю Київську область. Дамбу може прорвати і нечистоти підуть у воду.

Опубліковано Червень, 12 в 19:42



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