Випуск 18.45 13 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 13 липня. Ключові з них:
– Справедливі правила для всіх українців – Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни щодо розмитнення авто.
– Росія блокує нам торгівлю морем зупиняючи закордонні судна на кілька днів. Переговори не діють, але є методи впливу.
– Курортний Чорноморськ буквально сповзає в море – люди тікають з власних помешкань. Чому влада не може зупинити масштабні руйнації.
2018-07-13
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