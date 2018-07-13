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Випуск 18.45 13 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 13 липня. Ключові з них:

– Справедливі правила для всіх українців – Верховна Рада  ухвалила в першому читанні зміни щодо розмитнення авто.

– Росія блокує нам торгівлю морем зупиняючи закордонні судна на кілька днів. Переговори не діють, але є методи впливу.

– Курортний Чорноморськ буквально сповзає в море – люди тікають з власних помешкань. Чому влада не може зупинити масштабні руйнації.

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