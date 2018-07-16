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Випуск 18.45 16 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 16 липня. Ключові з них:

– Глави Білого дому і Кремля вже вийшли до преси у Гельсінкі. Перші заяви Трампа і Путіна.

– Не Київ, а суцільний базар, Факти проінспектували виходи зі станцій метро на околицях столиці, у разі біди – звідти ніхто не вибереться, всі виходи заблоковані торговцями.

– Укрзалізниця вже проклала чверть нової гілки до аеропорту Бориспіль, роботи обіцяють закінчити 1 грудня, експресом з вокзалу до летовища можна буде доїхати за 30 хвилин.

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