Випуск 18.45 17 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 17 липня. Ключові з них:
– Американська преса просто зацькувала президента Трампа за його вчорашню зустріч з Путіним: ганьба, зрада, загравання з диктатором – лише деякі епітети на його адресу.
– На Сході загинув один український військовий, останні зведення з фронту.
– Рано чи пізно доведеться відповідати, сьогодні 4 роки трагедії літака МН 17.
2018-07-17
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