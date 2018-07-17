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Випуск 18.45 17 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 17 липня. Ключові з них:

– Американська преса просто зацькувала президента Трампа за його вчорашню зустріч з Путіним: ганьба, зрада, загравання з диктатором – лише деякі епітети на його адресу.

– На Сході загинув один український військовий, останні зведення з фронту.

– Рано чи пізно доведеться відповідати, сьогодні 4 роки трагедії літака МН 17.

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