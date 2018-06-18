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Випуск 18.45 18 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 18 червня. Ключові з них:

– село новотошківське кілька днів під вогнем бойовиків;

– Порошенко виступив на Українському муніципальному форумі і заявив про збільшення бюджетів громад на 65%;

– добрй хазяїн ремонту не почне без грошей, а от державні чиновники можуть – почали Окружну дорогу і кинули не довівши до пуття, кошти закінчились.

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