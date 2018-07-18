Випуск 18.45 18 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 18 липня. Ключові з них:

– Мораторій на перевірки і зневага санітарними нормами – як результат сотня отруєних дітей всього за 2 тижні дорогоцінних канікул, в таборі в Слов’янську вже 91 отруєних.

– Уряд взявся за збереження лісу, за 4 роки експорт контрабандної деревини до Європи зріс на 75%, ми обігнали Африку і Латинську Америку.

– На міжнародній математичній олімпіаді в Румунії дівчата і хлопці з Харкова і Києва отримали призові нагороди.

Опубліковано Липень, 18 в 19:40



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