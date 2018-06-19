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Випуск 18.45 19 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 19 червня. Ключові з них:

– суспільний резонанс не може впливати на рішення суду Росії, так відреагував Кремль на лист відомих росіян про помилуваня Сєнцова;

– швейцарський уряд інвестує в українську профтехосвіту, у рамках проекту фахові знання і досвід здобули понад 300 сантехніків, вони без роботи не залишаться;

– інвестувати в талановитих математиків закликає учасник проекту Нові лідери Дмитро Єрьомін.

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