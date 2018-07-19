Випуск 18.45 19 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 19 липня. Ключові з них:
– Уряд спрямує на підтримку села 6 млрд грн., прем’єр Гройсман відвідав аграрні підприємства Київщини.
– Вони рятують життя військовим, часто наражаючи на небезпеку своє – про будні військових медиків.
– В Україні кричуща ситуація з дорослими онкохворими, за пересадку кісткового мозку в Білорусі доводиться платити десятки тисяч доларів, бо вдома така операція неможлива.
2018-07-19
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