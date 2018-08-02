Випуск 18.45 2 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 2 серпня. Ключові з них:

– Завершено розслідування кримінального провадження щодо Надії Савченко та Володимира Рубана. Що вирішили слідчі.

– Масове отруєння у Києві. Всі точки продажу шаурми, де купували фаст-фуд отруєні – належать одному підприємцю.

– Світ потерпає від спеки. Сохнуть річки, повітря повне хімічних речовин, пожежі випалюють тисячі гектарів землі та нищать будинки.

Опубліковано Серпень, 02 в 20:50



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.