Випуск 18.45 2 серпня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 2 серпня. Ключові з них:
– Завершено розслідування кримінального провадження щодо Надії Савченко та Володимира Рубана. Що вирішили слідчі.
– Масове отруєння у Києві. Всі точки продажу шаурми, де купували фаст-фуд отруєні – належать одному підприємцю.
– Світ потерпає від спеки. Сохнуть річки, повітря повне хімічних речовин, пожежі випалюють тисячі гектарів землі та нищать будинки.
2018-08-02
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