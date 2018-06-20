Випуск 18.45 20 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 20 червня. Ключові з них:

– уряд оголошує війну чорним схемам контрабанди і пропонує повернути кримінальну відповідальність за неї;

– зі сльозогінним газом та в диму пройшла сесія міськради Харкова, все почалося з мітингу ультрасу та Нацдружинників біля мерії, чим усе закінчилось;

– на 100 га ареродрому Чайка під Києвом хтось поклав око, перша ознака цього – перевірки, Факти з’ясовували побоювання працівників аероклубу.

Опубліковано Червень, 20 в 19:41



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.