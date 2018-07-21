Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 18.45 21 липня/

Випуск 18.45 21 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 21 липня. Ключові з них:

– 1200 людей загинули за останні півроку на дорогах України. Держава починає тотальну перевірку всіх перевізників.

– Мінеральна вода – цілодобово, питна – лише за графіком. До Східницї їдуть оздоровитися,  а от жити там зовсім не просто.

– Децентралізація з толком. Зарплата доярки 20 тисяч гривень, рівні дороги та відремонтовані заклади.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 12.45 21 липня
Випуск 21.10 20 липня
Випуск 18.45 20 липня
Випуск 15.45 20 липня
Випуск 12.45 20 липня
Факти. Спорт. 20 липня
Випуск 8.45 20 липня
Випуск 7.45 20 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка