Випуск 18.45 21 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 21 липня. Ключові з них:

– 1200 людей загинули за останні півроку на дорогах України. Держава починає тотальну перевірку всіх перевізників.

– Мінеральна вода – цілодобово, питна – лише за графіком. До Східницї їдуть оздоровитися, а от жити там зовсім не просто.

– Децентралізація з толком. Зарплата доярки 20 тисяч гривень, рівні дороги та відремонтовані заклади.

Опубліковано Липень, 21 в 19:32



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