Випуск 18.45 22 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 22 червня. Ключові з них:

– відстояти Південне. Як проходять будні захисників селища, яке відбили у терористів місяць тому? Репортаж з Передової;

– що вирішить Європейський суд з прав людини у справі Сенцова;

– євробляхи, скільки повинні заплатити власники машин з єврономерами в бюджет, і який штраф для тих, хто закон не виконує.

Опубліковано Червень, 22 в 20:03



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