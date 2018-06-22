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Випуск 18.45 22 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 22 червня. Ключові з них:

– відстояти Південне. Як проходять будні захисників селища, яке відбили у терористів місяць тому? Репортаж з Передової;

– що вирішить Європейський суд з прав людини у справі Сенцова;

– євробляхи, скільки повинні заплатити власники машин з єврономерами в бюджет, і який штраф для тих, хто закон не виконує.

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