Випуск 18.45 26 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 26 червня. Ключові з них:

– Трагедія на Рівненщині, 20-ти річний молодик на мерседесі протаранив маршрутку, є жертви і постраждалі.

– Навколо Водяного бої тривають годинами. Що з мешканцями, і як тримаються наші військові – у спецрепортажі.

– В Україні – єдиний завод вітряків в СНД і досі працює на Донбасі. Про амбітні плани підприємства – дізналися наші журналісти.

Опубліковано Червень, 26 в 20:59



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