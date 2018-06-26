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Випуск 18.45 26 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 26 червня. Ключові з них:

–  Трагедія на Рівненщині, 20-ти річний молодик на мерседесі протаранив маршрутку, є жертви і постраждалі.

– Навколо Водяного бої тривають годинами. Що з мешканцями, і як тримаються наші військові –  у спецрепортажі.

– В Україні – єдиний завод вітряків в СНД і досі працює на Донбасі. Про амбітні плани підприємства – дізналися наші журналісти.

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