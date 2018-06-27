Випуск 18.45 27 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 27 червня. Ключові з них:
– Біля Маріуполя і вдень, і вночі гатить ворожа артилерія. Останні новини.
– На день Конституції Україні загрожують заворушення і хакерські атаки. Кого силовики затримали та чого українцям боятись.
– Що робить одні країни багатими, а інші бідними. Автор світового бестселера та відомий економіст розказав, чого не вистачає Україні.
2018-06-27
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