Випуск 18.45 27 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 27 червня. Ключові з них:

– Біля Маріуполя і вдень, і вночі гатить ворожа артилерія. Останні новини.

– На день Конституції Україні загрожують заворушення і хакерські атаки. Кого силовики затримали та чого українцям боятись.

– Що робить одні країни багатими, а інші бідними. Автор світового бестселера та відомий економіст розказав, чого не вистачає Україні.

Опубліковано Червень, 27 в 19:50



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