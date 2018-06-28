Випуск 18.45 28 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 28 червня. Ключові з них:
– Росія придумала нові безглузді причини. Денісову не пускають до бранців, бо вона українка.
– 22 роки українській Конституції. Про числені зміни та чергові плани оновлення документа.
– Він бореться, аби у метро був інтернет, а у вашому дворі нарешті засипали яму – відомий блогер Барабошко -у проекті Нові лідери.
2018-06-28
Теги: Факти 18.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.