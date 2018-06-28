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Випуск 18.45 28 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 28 червня. Ключові з них:

– Росія придумала нові безглузді причини. Денісову не пускають до бранців, бо вона українка.

– 22 роки українській Конституції. Про числені зміни та чергові плани оновлення документа.

– Він бореться, аби у метро був інтернет, а у вашому дворі нарешті засипали яму – відомий блогер Барабошко -у проекті Нові лідери.

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