Випуск 18.45 28 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 28 липня. Ключові з них:

– у Києві другий день святкують день хрещення Русі. На урочистості зібрались до сотні тисяч вірян київського патріархату;

– де краща якість і нижча ціна? Факти проаналізували овочі і фрукти на базарах , вуличних ятках і в магазинах;

– 145 років революціонеру автовиробництва – Генрі Форду. Що саме він створив і як вплинув на радянські машини.

Опубліковано Липень, 28 в 19:46



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