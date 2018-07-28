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Випуск 18.45 28 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 28 липня. Ключові з них:

– у Києві другий день святкують день хрещення Русі. На урочистості зібрались до сотні тисяч вірян київського патріархату;

– де краща якість і нижча ціна? Факти проаналізували овочі і фрукти на базарах , вуличних ятках і в магазинах;

– 145 років революціонеру автовиробництва – Генрі Форду. Що саме він створив і як вплинув на радянські машини.

 

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