Випуск 18.45 28 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 28 липня. Ключові з них:
– у Києві другий день святкують день хрещення Русі. На урочистості зібрались до сотні тисяч вірян київського патріархату;
– де краща якість і нижча ціна? Факти проаналізували овочі і фрукти на базарах , вуличних ятках і в магазинах;
– 145 років революціонеру автовиробництва – Генрі Форду. Що саме він створив і як вплинув на радянські машини.
2018-07-28
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