Випуск 18.45 29 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 29 червня. Ключові з них:
– З понеділка у вишах стартує вступна кампанія. Як подавати документи – Факти зняли для вас докладну інструкцію.
– Десь топить, а десь висихає. У світі критична ситуація з водою. У Голландії Факти зустрілись з українським вченим, дослідження якого цитують в усьому світі.
– Репортаж з помідорної столиці України. Містечко з унікальним кліматом – де томати дозрівають на 2 тижні раніше.
2018-06-29
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