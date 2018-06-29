Випуск 18.45 29 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 29 червня. Ключові з них:

– З понеділка у вишах стартує вступна кампанія. Як подавати документи – Факти зняли для вас докладну інструкцію.

– Десь топить, а десь висихає. У світі критична ситуація з водою. У Голландії Факти зустрілись з українським вченим, дослідження якого цитують в усьому світі.

– Репортаж з помідорної столиці України. Містечко з унікальним кліматом – де томати дозрівають на 2 тижні раніше.

Опубліковано Червень, 29 в 19:39



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