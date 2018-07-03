Випуск 18.45 3 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 3 липня. Ключові з них:

– У туристичний скандал, нарешті, втрутився уряд. Перевізник фактично визнав – щоб вибити борги в туроператора зробив заручником пасажирів.

– Верховна Рада дозволила посадити на 2 роки батьків, які роками не платять аліментів і жорсткіше карати за незаконну вирубку та контрабанду лісу.

– У Кам’янці-Подільському відкрили першу в Україні теплоелектростанцію, що працюватиме на біомасі.

Опубліковано Липень, 03 в 19:47



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