Випуск 18.45 3 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 3 липня. Ключові з них:
– У туристичний скандал, нарешті, втрутився уряд. Перевізник фактично визнав – щоб вибити борги в туроператора зробив заручником пасажирів.
– Верховна Рада дозволила посадити на 2 роки батьків, які роками не платять аліментів і жорсткіше карати за незаконну вирубку та контрабанду лісу.
– У Кам’янці-Подільському відкрили першу в Україні теплоелектростанцію, що працюватиме на біомасі.
2018-07-03
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