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Випуск 18.45 3 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 3 серпня. Ключові з них:

– Політв’язень Кремля, кримський активіст – Олександр Костенко – вийшов на свободу. Натомість до Олега Сенцова не пускають навіть представників міжнародної правозахисної організації.

– На Європу насувається рекордна спека. Циклон йде з пустелі Сахари. В Україні серпень теж буде палючим.

– Україна нарощує власне виробництво легких вертольотів. Коштують дешевше за іноземні аналоги, а за технічними характеристиками не гірші.

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