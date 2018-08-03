Випуск 18.45 3 серпня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 3 серпня. Ключові з них:
– Політв’язень Кремля, кримський активіст – Олександр Костенко – вийшов на свободу. Натомість до Олега Сенцова не пускають навіть представників міжнародної правозахисної організації.
– На Європу насувається рекордна спека. Циклон йде з пустелі Сахари. В Україні серпень теж буде палючим.
– Україна нарощує власне виробництво легких вертольотів. Коштують дешевше за іноземні аналоги, а за технічними характеристиками не гірші.
2018-08-03
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