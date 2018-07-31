Випуск 18.45 31 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 31 липня. Ключові з них:
– Вбивство у Бердянську. Хто і за що застрелив добровольця, учасника АТО Віталія Олешка.
– Засідання суду у справі екс-президента втікача Януковича знову зірвано. Його адвокати втретє влаштували демарш.
– Штормове попередження в Україні. Затоплено і знеструмлено більше двохсот населених пунктів. І кінця негоді не видно.
2018-07-31
Теги: Факти 18.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.