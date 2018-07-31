Випуск 18.45 31 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 31 липня. Ключові з них:

– Вбивство у Бердянську. Хто і за що застрелив добровольця, учасника АТО Віталія Олешка.

– Засідання суду у справі екс-президента втікача Януковича знову зірвано. Його адвокати втретє влаштували демарш.

– Штормове попередження в Україні. Затоплено і знеструмлено більше двохсот населених пунктів. І кінця негоді не видно.

Опубліковано Липень, 31 в 19:44



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