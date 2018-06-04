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Випуск 18.45 4 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 4 червня. Ключові з них:

– Московський міський суд визнав винним Романа Сущенка, 12 років тюрми суворого режиму;

– українські випускники скаржаться на якість ЗНО з англійської мови в частині аудіювання – деяким вдастсья оскражити іспит;

– найціональний телепроект Нові лідери пройшов перший етап відбору 100 найкращих ідей.

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