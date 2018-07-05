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Випуск 18.45 5 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 5 липня. Ключові з них:

– Понад 70 українських політв’язнів сидять у російських тюрмах, Україна готова передати Москві  36 росіян заради їх звільнення.

– На відродження Донбасу спрямують 12 мільярдів гривень, прем’єр Гройсман вимагає максимально ефективно використати гроші.

– Не бійтесь поєднувати різні стилі, а елегантність форм розбавляти яскравими кольорами та блискучими деталями – дім Валентино на тижні моди в Парижі.

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