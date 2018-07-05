Випуск 18.45 5 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 5 липня. Ключові з них:
– Понад 70 українських політв’язнів сидять у російських тюрмах, Україна готова передати Москві 36 росіян заради їх звільнення.
– На відродження Донбасу спрямують 12 мільярдів гривень, прем’єр Гройсман вимагає максимально ефективно використати гроші.
– Не бійтесь поєднувати різні стилі, а елегантність форм розбавляти яскравими кольорами та блискучими деталями – дім Валентино на тижні моди в Парижі.
2018-07-05
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