Випуск 18.45 6 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 6 червня. Ключові з них:

– прем’єр підписав подання на звільнення Олександра Данилюка;

– вітер наше все- в України потенціал розвитку вітроенергетики і вона його, продуктивно використовує, спеціальний репортаж;

– він домігся зниження податків на ввезення еклектрокарів і постійно дбає про енергоефективність. У Фактах – фіналіст телепроекту Нові лідери Костянтин Євтушенко.

Опубліковано Червень, 06 в 20:32



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