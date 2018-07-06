Випуск 18.45 6 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 6 липня. Ключові з них:
– Смертоносний міномет – на Рівненському військовому полігоні від вибуху міномета Молот загинули троє військових.
– У багатомільйонному Нью-Йорку набуває популярності співмешкання за принципом колівінгу.
– Львів’янам допоможуть відсортувати сміття, утилізувати його і навіть видобути з нього енергію.
2018-07-06
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