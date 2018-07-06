Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 18.45 6 липня/

Випуск 18.45 6 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 6 липня. Ключові з них:

– Смертоносний міномет – на Рівненському військовому полігоні від вибуху міномета Молот загинули троє військових.

– У багатомільйонному Нью-Йорку набуває популярності співмешкання за принципом колівінгу.

– Львів’янам допоможуть відсортувати сміття, утилізувати його і навіть видобути з нього енергію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 15.45 6 липня
Випуск 12.45 6 липня
Випуск 8.45 6 липня
Факти. Спорт. 6 липня
Випуск 7.45 6 липня
Випуск 7.15 6 липня
Випуск 6.45 6 липня
Випуск 21.10 5 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка