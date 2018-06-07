Випуск 18.45 7 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 7 червня. Ключові з них:
– гуманітарна катастрофа у селі Південне, бойовики його випалюють і люди звідти тікають, репортаж із Донбасу;
– її мета – створити в Україні дієву систему трансплантації органів, що рятуватиме тисячі життів. У фактах учасниця телепроекту нові лідери Ірина Заславець;
– потужний інвестиційний проект у сонячній енергетиці. Іспанці вкладають майже 55 млн євро у будівництво на Київщині сонячної електростанції.
2018-06-07
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