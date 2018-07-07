Випуск 18.45 7 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 18.45 7 липня. Ключові з них:
– хто винен у смерті дітей у Ніжині? Власник недобудованої споруди чи безпечність дітей та їхніх батьків;
– арендувати будиночок у курортній зоні, внести за нього завдаток, щоб приїхавши – лишитися ні з чим. Новий спосіб шахрайства;
– викликати лікаря, аби побити його та забрати наркотичні препарати. У черкасах медиків швидких забезпечили тривожними кнопками.
2018-07-07
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