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Випуск 21.10 1 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 1 серпня. Ключові з них:

– Шаурма поблизу станцій метро. У Києві через отруєння фаст-фудом у лікарнях 70 людей. З них десятеро – діти.

– Кому заважав Віталій Олешко і хто є замовником його вбивства. Друзі загиблого, аби розслідування було чесним, чергують під стінами поліції.

– Чи доведе суд до кінця справу екс-президента втікача Януковича? Адже його адвокати вкотре навмисно зривають засідання.

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