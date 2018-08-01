Випуск 21.10 1 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 1 серпня. Ключові з них:

– Шаурма поблизу станцій метро. У Києві через отруєння фаст-фудом у лікарнях 70 людей. З них десятеро – діти.

– Кому заважав Віталій Олешко і хто є замовником його вбивства. Друзі загиблого, аби розслідування було чесним, чергують під стінами поліції.

– Чи доведе суд до кінця справу екс-президента втікача Януковича? Адже його адвокати вкотре навмисно зривають засідання.

Опубліковано Серпень, 01 в 22:11



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.