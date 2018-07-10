Випуск 21.10 10 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 10 липня. Ключові з них:
– саміт НАТО вже на старті. Експерти прогнозують чи є в України шанс стати ближчою до альянсу;
– вони молоді, але вже мають купу ідей. Під Києвом стартував спеціальний проект для студентів, де вони створять геніальний проект;
– 1 млн за повернення боргів. У Миколаєві державний ЖЕК найняв приватних колекторів.
2018-07-10
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