Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 21.10 10 липня/

Випуск 21.10 10 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 10 липня. Ключові з них:

– саміт НАТО вже на старті. Експерти прогнозують чи є в України шанс стати ближчою до альянсу;

– вони молоді, але вже мають купу ідей. Під Києвом стартував спеціальний проект для студентів, де вони створять геніальний проект;

– 1 млн за повернення боргів. У Миколаєві державний ЖЕК найняв приватних колекторів.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 18.45 10 липня
Випуск 15.45 10 липня
Випуск 12.45 10 липня
Випуск 8.45 10 липня
Факти. Спорт. 10 липня
Випуск 7.45 10 липня
Випуск 7.15 10 липня
Випуск 6.45 10 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка