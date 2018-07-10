Випуск 21.10 10 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 10 липня. Ключові з них:

– саміт НАТО вже на старті. Експерти прогнозують чи є в України шанс стати ближчою до альянсу;

– вони молоді, але вже мають купу ідей. Під Києвом стартував спеціальний проект для студентів, де вони створять геніальний проект;

– 1 млн за повернення боргів. У Миколаєві державний ЖЕК найняв приватних колекторів.

Опубліковано Липень, 10 в 21:56



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.