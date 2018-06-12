Випуск 21.10 12 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 12 червня. Ключові з них:
– Як стріляти з танка, щоб противник не бачив, та інші примудрості війни – у спецрепортажі з передової.
– Про ядерне роззброєння не домовились, але угоду підписали. Про що йдеться у документі Трампа і Кіма.
– Горіховий бізнес приносить великий і стабільний прибуток. Факти розкажуть про всі тонкощі вирощування грецького горіха.
2018-06-12
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