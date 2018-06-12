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Випуск 21.10 12 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 12 червня. Ключові з них:

– Як стріляти з танка, щоб противник не бачив, та інші примудрості війни – у спецрепортажі з передової.

– Про ядерне роззброєння не домовились, але угоду підписали. Про що йдеться у документі Трампа і Кіма.

– Горіховий бізнес приносить великий і стабільний прибуток. Факти розкажуть про всі тонкощі вирощування грецького горіха.

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