Випуск 21.10 12 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 12 червня. Ключові з них:

– Як стріляти з танка, щоб противник не бачив, та інші примудрості війни – у спецрепортажі з передової.

– Про ядерне роззброєння не домовились, але угоду підписали. Про що йдеться у документі Трампа і Кіма.

– Горіховий бізнес приносить великий і стабільний прибуток. Факти розкажуть про всі тонкощі вирощування грецького горіха.

Опубліковано Червень, 12 в 22:11



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.