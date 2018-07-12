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Випуск 21.10 12 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 12 липня. Ключові з них:

– Трамп знову влаштував скандал, але Україні пообіцяв підтримку – новини останнього дня самміту НАТО;

– Міноборони назвало причину вибуху Міномета молот на рівненському полігоні, але свідки не погоджуються;

– в’язень Кремля Олег Сенцов 2 місяці голодує – на яких крапельницях його тримає російська медицина.

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