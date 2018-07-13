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Випуск 21:10 13 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21:10 13 липня. Ключові з них:

– У Києві триває акція на підтримку Олега Сенцова. Сьогодні українець відзначає 42-й день народження у тюрмі на Заполяр’ї.

– Росія намагається заблокувати нам торгівлю морем. Чому зупиняють закордонні судна та як ми можемо на це вплинути.

– Світ входить у коридор затемнень. Факти розпитали науковців, астрологів та психологів – як ці явища вплинуть на людей.

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