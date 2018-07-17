Випуск 21.10 17 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 21.10 17 липня. Ключові з них:

– Допит свідків закінчено, хоча ключових фігурантів ми так і не почули. Суд у справі держ-зради Януковича переходить до дебатів.

– Невпевненим, переляканим, слабким та розгубленим назвали Трампа на зустрічі з Путіним. У Вашингтоні його зустріли звинуваченнями у зраді. Пряме включення зі США.

– Чи відповідатиме коли-небудь Росія за збитий малазійський Боїнг? Сьогодні 4 роки трагедії.

Опубліковано Липень, 17 в 21:53



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