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Випуск 21.10 18 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 18 червня. Ключові з них:

– з ким співпрацював Борис Герман, якого підозрюють у замаху на життя Аркадія Бабченка;

– град, шквальний вітер, повінь та вирвані з корінням дерева. Поки одна частина України потерпає від негоди, інша переживає посуху і аномальну спеку;

– курортний сезон. Скільки коштує, які умови та сервіс і чи розвинута інфраструктура на Херсонщині.

 

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