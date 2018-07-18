Випуск 21.10 18 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 18 липня. Ключові з них:

– Порушення умов зберігання продуктів, відсутність медичного догляду працівників та кишкові хвороби кухарів. З яких причин отруюються діти в літніх таборах.

– В Кремлі нашвидкоруч виправляють фразу Путіна про проведений Росією референдум в українському Криму. Наскільки вистачить брехні.

– Незаконний експорт. Український ліс продають контрабандним шляхом, а бізнес цей покривають на дуже високих поверхах.

Опубліковано Липень, 18 в 22:04



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