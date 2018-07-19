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Випуск 21.10 19 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 21.10 19 липня. Ключові з них:

– Отруєння дітей. Медпрацівники не відреагували на перші скарги у Таборі Орлятко, назвавши їх симптомами ГРВІ.

– Вітчизняна медицина. Коли онкохворих українців лікуватимуть вдома, аби вони не шукали величезних грошей на терапію за кордоном.

– Туристична Україна. На Рівненщині місцеве озеро переповнене фекаліями. Тут не те що купатися, а й проходити близько заборонено.

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