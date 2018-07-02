Випуск 21.10 2 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 2 липня. Ключові з них:
– Відпустка в аеропорту. Тисячі українців у різних країнах світу чекають вильотів по кілька діб. У чому причина і хто повинен компенсувати людям неочікувані витрати.
– Чернігів потонув після дощу. Людей евакуйовували на човнах.
– Олег, Україна з тобою! Тисячі людей вийшли на акцію підтримки незаконно ув’язненого в Росії режисера.
2018-07-02
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