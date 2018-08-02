Випуск 21.10 2 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 2 серпня. Ключові з них:

– Сексуальне насильство над дітьми в дитячому будинку на Волині. Поліція почала слідство.

– Завершено розслідування кримінального провадження щодо Надії Савченко та Володимира Рубана. Яке рішення.

– Відрізана від світу. На Одещині будинок 90-річної жінки заблоковано магазином. Під’їхати не має можливості навіть швидка допомога.

Опубліковано Серпень, 02 в 22:18



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