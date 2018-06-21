Випуск 21.10 21 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 21 червня. Ключові з них:
– у Кабміні визначили, хто контролюватиме та запобігатиме контрабанді. І коли повернуть кримінальну відповідальність за неї;
– у парламенті ухвалили закон про національну безпеку. Для чого він Україні і що тепер зміниться;
– у Олега Сенцова проблеми з серцем та нирками. А от в Росії вважають, що його самопочуття – добре і він має лікувальне голодування.
2018-06-21
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