Випуск 21.10 22 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 21.10 22 червня. Ключові з них:
– євробляхи – скільки їхні власники повинні платити і які штрафи очікують тих, хто закон не виконає;
– поїхати милуватися природою, а опинитися на кладовищі. У Черкасах чиновниця на шаленій швидкості збила на смерть велосипедиста. І пропонувала гроші, аби зам’яти справу;
– вони молоді, натхненні і мріють змінити світ. У Києві відкрився молодіжний форум ЗАВТРА.UA, ініціатором якого є фонд Віктора Пінчука.
2018-06-22
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